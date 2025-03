Cultweb.it - Si può non dormire mai? Il caso di Thai Ngoc è ancora un mistero

Il sonno è essenziale per la salute umana, e la privazione cronica può portare a gravi conseguenze, tra cui deficit cognitivi, problemi cardiovascolari e persino la morte. Tuttavia, ildisembra sfidare la comprensione scientifica del fenomeno., un contadino vietnamita nato nel 1942, afferma di non aver dormito per oltre 50 anni dopo un episodio febbrile avvenuto nel 1973. Secondo la sua testimonianza, nonostante l’assenza di sonno, ha continuato a condurre una vita normale, lavorando nei campi e occupandosi della propria fattoria senza riscontrare problemi di salute significativi.Nonostante la risonanza mediatica del, non esistono studi scientifici indipendenti che abbiano verificato in modo rigoroso le affermazioni di. Alcuni giornalisti e curiosi hanno visitato la sua abitazione e confermato la sua attività notturna, ma senza strumenti di monitoraggio medico è impossibile stabilire se realmente non dormao se sperimenti brevi stati di riposo non percepiti come sonno.