Si licenzia per fare l’Oss. “Il tirocinio nel reparto dove sono stata curata dal Covid”

Macerata, 19 marzo 2025 – Ha lasciato il posto fisso come addetta al controllo qualità in una nota azienda di Visso per diventare operatrice socio-sanitaria. E adesso la vita, con il, l’ha portata all’ospedale di Fabriano, in Riabilitazione intensiva, nello stessoin cui eraricoverata durante il percorso post. Un’esperienza che aveva lasciato un segno in lei e tanta gratitudine, con la promessa che sarebbe tornata perqualcosa. E così è stato. È la storia di Martina Paolucci; oggi ha 36 anni e vive a Castelraimondo. Nel novembre 2020 aveva raccontato sui social di aver contratto il virus per condividere, malgrado le distanze, la propria situazione e affrontarla insieme agli altri, restando umani e solidali. Per sensibilizzare sul rispetto delle norme anticontagio e aumentare il livello di tracciabilità.