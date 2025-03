Ilrestodelcarlino.it - Si interviene sui canali. Fosso Ghiaia e Ville Disunite. Progetti per evitare le alluvioni

È successo il 6 febbraio 2015: l’acqua inondò i campi e alcune case a San Zaccaria. E inoltre dal canaleminacciava di riversarsi sulla zona peep dell’omonimo paese: 300 persone furono evacuate, ma per fortuna nulla accadde. La paura, però, è rimasta, con la consapevolezza della fragilità di quel territorio. Nel febbraio di tre anni dopo un altro allarme: anche in quel caso per fortuna andò tutto bene. Poi c’è stato il maggio 2023:fu risparmiata ma si allagarono Roncalceci, Filetto e Pilastro. Ora sono in arrivo dueper mettere al sicuro entrambe le zone fragili:da una parte e ledall’altra. L’argomento è stato discusso ieri nella commissione consiliare 3 ’Assetto del territorio’ e sono state attivate procedure d’urgenza per velocizzare i tempi.