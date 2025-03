Gqitalia.it - Sì, i giusti occhiali da vista possono mettere a fuoco anche personalità e stile

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission.Scegliere tra i miglioridauomo può voler dire cambiare completamente l'aspetto di chi li indossa, conferire un'aria più intellettuale e ricercata, più severa o magari eclettica. Il risultato dipende dal tipo di montatura scelta che, come ormai avviene per glida sole e più in generale per tutte le categorie merceologiche della moda, può spaziare tra un'infinità di stili differenti. C'è chi preferisce rimanere sull'essenziale optando per modelli praticamente invisibili, chi, invece, vuole che si notino e quindi punta su montature imponenti e vistose; e non mancano i cultori dei pezzi artigianali di nicchia che diventano un vero e proprio investimento, oltre che un espediente per caratterizzare al cento per centola propria immagine.