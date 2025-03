Ilrestodelcarlino.it - Si aprono le porte di palazzo Rocca Saporiti

Per le giornate Fai di Primavera a Reggio, s’ledel meraviglioso Mauriziano, casa di campagna dell’immortale poeta Ludovico Ariosto,con la biblioteca medica “Pietro Giuseppe Corradini” e, a Gualtieri, il borgo,Bentivoglio e il teatro sociale. Bellezze artistiche e storico architettoniche che il pubblico potrà ammirare sabato e domenica grazie all’impegno della delegazione reggiana Fai, che compie 35 anni e del suo ’timoniere’, Roberta Grassi, che ricorda i 50 anni di fondazione del Fai nazionale. Si parte con una rarità: la mostra in biblioteca "Orlando furioso nella raccolta ariostesca della biblioteca Panizzi" di Nicola Raimondi. Per le visite è impegnato un esercito di 250 studenti apprendisti-ciceroni di 9 scuole: Ariosto-Spallanzani, Moro, Chierici, Motti, Secchi, Zanelli, Bus-Pascal, Russell di Guastalla, scuole medie di Gualtieri insieme ai narratori della Pro-Loco e del Teatro Sociale di Gualtieri, soci e volontari Fai.