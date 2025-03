Ilfattoquotidiano.it - Shiva torna libero, il giudice in appello gli riduce la pena a 4 anni e 7 mesi. Il trapper promette: “Non mi ritroverò mai più in situazioni come questa”

E alla fine “Free” fu. Il claim che è stato condiviso da colleghiLazza, Geolier e Guè è diventato realtà. Il(vero nome Andrea Arrigoni), è stato condannato ina 4e 7per la sparatoria avvenuta nel luglio del 2023 davanti al suo studio di registrazione a Settimo Milanese, nell’hinterland di Milano, dove rimasero feriti due rivali. Il25enne era stato arrestato nell’ottobre del 2023 e finito a processo per tentato omicidio, porto abusivo di arma da fuoco e ricettazione della pistola che non è mai stata trovata.Nello specificoè stato imputato del tentato duplice omicidio per aver esploso 4 colpi di pistola nei confronti di due fighter di MMA, Alessandro Maria Rossi di 25e Walter Pugliesi di 30, rispettivamente di Vimercate e Lodi, che gli avevano teso un agguato nell’ambito della ‘faida fra‘ nel cortile dell’etichetta discografica Milano Ovest di via Cusago a Settimo Milanese.