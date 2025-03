Biccy.it - Shaila e Lorenzo piangono in giardino: “L’odio è una forma d’amore”

Gatta dopo aver lasciatoSpolverato accusandolo di amare solo le luci delle telecamere è rifinita fra le sue braccia con un limone al centro delcon tanto di km di lingua e canzonein sottofondo. Una scenetta degna dello spin off di The Lady.“Mi sono innamorata del tuo cuore e questo è uno dei miei momenti preferiti, ti amo,è una” – ha detto– “Siamo due irrisolti che si sono incontrati e si sono innamorati. Mi sono innamorata di una potenzialità e io in te vedo un grande potenziale. Uno dei momenti più belli che ricordo è quando abbiamo fatto quattro mesi insieme e abbiamo pianto insieme. (.) Ho paura di fare l’amore con te“. Lui, dal canto suo, è tornato in modalità love bombing: “Sei pazzesca, sei bellissima, non ti ho mai vista più bella di stasera, sei un dono, sei la cosa più grande che mi sia arrivata nella vita ed ero impreparato“.