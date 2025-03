Laprimapagina.it - Sgombero e smaltimento rifiuti: come fare per essere in regola?

Leggi su Laprimapagina.it

Quando si deve liberare un ambiente da mobili, oggetti ingombranti odi vario genere, è fondamentale seguire le normative vigenti per evitare sanzioni e rispettare l’ambiente. Il temaperin? è di grande importanza per chiunque si trovi a gestire un trasloco, una ristrutturazione o la chiusura di un’attività commerciale. Smaltire iin modo corretto non è solo una questione legale, ma anche un atto di responsabilità nei confronti della comunità e della sostenibilità ambientale.La normativa sulloLa gestione deita da leggi specifiche che ne disciplinano il corretto. In Italia, il Decreto Legislativo 152/2006, noto“Testo Unico Ambientale”, stabilisce le linee guida per la raccolta, il trasporto e il conferimento in discarica.