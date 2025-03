Lanazione.it - Sfoglia Re: il nuovo ristorante nel cuore di Sant’Ambrogio

Leggi su Lanazione.it

Neldi Firenze, proprio di fronte allo storico Mercato di, nasceRe , ilche celebra la tradizione della cucina italiana con un tocco di innovazione offrendo un’esperienza unica in ogni momento della giornata. Che si tratti di una domenica rilassante, di un appuntamento speciale o di un’occasione per scoprire nuovi sapori, qui ogni istante diventa un’esperienza indimenticabile. La giornata inizia con una colazione fragrante, con soffici brioches e caffè preparati a regola d’arte. Prosegue la mattinata con il nostro brunch, pensato per chi cerca gusto e qualità: dalle classiche crespelle fiorentine al French toast e alle uova alla Benedict rivisitate con ingredienti locali, fino ai sapori autentici della tradizione toscana, con la nostra pasta fresca fatta a mano.