Sesto, Colce compie 45 anni: due giorni di eventi nel segno di Alda Merini

San Giov(Milano), 19 marzo 2025 – La follia e la cura. L’inclusione e il riscatto sociale. Il recupero dalla tossicodipendenza e la solitudine. Venerdì 21 e sabato 22 marzo la Cooperativa Lotta contro l'Emarginazione festeggerà 45di attività con una duedi incontri, mostra, libri parlanti e concerto, che si terrà alla Galleria Campari diSan Giov. Una kermesse intitolata con un brano meraviglioso di: “Tornare a rifiorire”. “Con gli interventi di alcuni esperti, a partire da parole chiave che guidano il nostro lavoro quotidiano, la musica di una band speciale come l’Orchestra del Mare, la mostra con materiali inediti di una poetessa comee la proposta di un’iniziativa come la Biblioteca Vivente, vogliamo festeggiare nel migliore dei modi questoversario e, allo stesso tempo, riscoprire le motivazioni ideali che danno una cornice di senso alle diverse attività in cui ogni giorno sono impegnati i nostri operatori ed operatrici”, ha spiegato il presidente della cooperativa Riccardo De Facci.