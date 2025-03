Lanazione.it - "Servono soldi per tuo figlio". Coppia di anziani dona anche la fede, ma è una truffa

Todi, 19 marzo 2025 - Il “giochino” è sempre quello. Terrorizzare glicon la falsa telefonata delin pericolo e dunque bisognoso di. Ma il trucco si è inceppato. Arrestati in flagranza di reato un 31enne, con precedenti specifici, e una 32enne, entrambi di origini campane, ritenuti responsabili del reato di estorsione in concorso ai danni di unadi, di 88 e 90 anni. Il risultato è maturato a seguito di una segnalazione giunta dalla Compagnia di Tolentino, dove, nel corso della stessa giornata, era stata perpetrata una estorsione con la nota modalità della telefonata del sedicente carabiniere. Nello specifico, la vittima, 88enne, era stata contattata da un individuo che, spacciandosi per un militare dell’Arma, le aveva riferito che ilera stato arrestato per aver investito un bambino di quattro anni.