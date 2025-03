Lanazione.it - Serve un progettista elettrico per macchine industriali

Leggi su Lanazione.it

Realtà di Certaldo nel settore della costruzione diricerca un. La figura si occuperà di sviluppo degli schemi elettrici dei quadri delle nuoveCNC, progettazione dell’impiantistica bordo macchina, supporto all’assistenza tecnica elettrica di 1° livello. La figura ideale ha una Laurea in Ingegneria Elettrica/Elettronica e possiede 3/5 anni di esperienza in R&D, ha ottime doti relazionali e capacità di lavorare in team. Fondamentali competenze nei principali linguaggi di programmazione di PLC custom e HMI. L’azienda valuta anche profili senza esperienza lavorativa, neodiplomati o neolaureati in settori affini. Richiesta buona conoscenza della lingua inglese, nonché la disponibilità a brevi trasferte in Italia e all’estero. Offerto contratto indeterminato, full time.