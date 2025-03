Inter-news.it - Serie A Femminile, la classifica dopo il 3º turno di poule scudetto: l’Inter ne approfitta!

Si è conclusa la terza giornata delladiWomen ha pareggiato 3-3 nella sfida casalinga contro il Milan. Con la Roma a riposo in questo, le nerazzurre neno per portarsi avanti di un punto. Di seguito laattuale della, divisa trasalvezza.1) Juventus Women 492) INTER WOMEN 39 punti3) Roma384) Fiorentina325) Milan Women 28SALVEZZA1) Como Women 282) Lazio Women 263) Sassuolo224) Napoli115) Sampdoria9NON SOLO INTER WOMEN – Non perdere nessuna notizia sulla stagione delWomen, non solo in, grazie alla sezione dedicata INTERsu Inter-News.it (clicca qui).