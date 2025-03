Thesocialpost.it - Serbia in crisi politica: accolte le dimissioni del governo, tensione alle stelle dopo le proteste di piazza

Il clima insi fa sempre più teso, tradi massa,politiche e accuse di gravi abusi da parte delle forze dell’ordine.il fine settimana segnato dalla più grande manifestazione nella storia del Paese, con centinaia di migliaia di manifestanti scesi ina Belgrado, questa mattina il Parlamento ha ufficialmente accolto ledel premier Milos Vucevic e dell’intero.Le, annunciate lo scorso 28 gennaio, sono state presentate in seguito agli incidenti di Novi Sad, dove, durante una protesta del movimento studentesco, si sono verificati scontri che hanno causato la morte di quindici persone. La decisione ha ulteriormente aggravato l’instabilitàe sociale nel Paese.Da novembre, ogni fine settimana, la capitale è teatro di manifestazioni popolari, guidate in gran parte da giovani, che denunciano un diffuso sistema di corruzione ritenuto responsabile non solo dellaistituzionale, ma anche delle recenti tragedie.