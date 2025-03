Formiche.net - Senza gli Usa l’Europa è indifesa. I suggerimenti di Polyakova (Cepa)

Sin dal suo insediamento alla Casa Bianca, il presidente statunitense Donald Trump ha implementato un netto cambio di rotta nella politica estera del Paese da lui guidato. Questo cambio di rotta è pienamente visibile nella sua gestione del conflitto in Ucraina, dove ha adottato un approccio estremamente favorevole nei confronti di Mosca, seguendo invece una linea più aspra tanto con Kyiv quanto con gli alleati europei. Con questi ultimi si prospetta all’orizzonte anche una guerra dei dazi, che potrebbe esacerbare ulteriormente le distanza che si stanno creando. Non è dunque un caso se, durante le ultime settimane,ha manifestato una sempre più forte volontà di raggiungere una propria autonomia strategica nella dimensione militare. Formiche.net si è rivolta ad Alina, presidente del Center for European Policy Analysis, per analizzare in profondità le dinamiche che stanno prendendo forma davanti ai nostri occhi.