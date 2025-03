Lapresse.it - Senato, dai dazi all’Ucraina Meloni guarda a Trump: “Folle dividersi dagli Usa”

Leggi su Lapresse.it

Apre il suo intervento ponendo l’accento sul fatto che quello attuale è “un momento estremamente complesso per le dinamiche globali e allo stesso tempo decisivo per il destino dell’Italia, dell’Europa e dell’Occidente“. E con lo stesso concetto chiude, ribadendo che “non è un tempo facile” e che “il quadro è in continua mutazione“. Eppure Giorgiaconfessa di avere una “certezza”, ovvero che l’Italia ha “tutte le carte in regola per attraversare anche questa tempesta“. La presidente del Consiglio, rendendo nell’Aula delle comunicazioni in vista del Consiglio europeo, tocca tutti i temi inseriti nell’agenda del summit in programma giovedì e venerdì a Bruxelles, a cominciare dal discorso legato aie ai rapporti commerciali con gli Stati Uniti di Donalda cui la Commissione europea ha risposto annunciando contromisure di riequilibrio.