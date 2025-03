Quotidiano.net - Semplificazione e crescita: la sfida. Cna, scacco matto alla burocrazia

Un pacchetto di cento semplificazioni per liberare le energie delle piccole imprese così da rafforzare la competitività e la produttività e dare vigore. Cento proposte firmate dCNA, contenute nel VI Rapporto dell’Osservatoriopresentato ieri a Roma,presenza del giudice emerito della Corte Costituzionale, Sabino Cassese, del presidente nazionale della CNA, Dario Costantini, del segretario generale Otello Gregorini e con un videomessaggio del ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo. "Offriamo un contributo al decisore politico – ha detto Costantini – nella consapevolezza che il processo diè un motore che non si deve mai arrestare. Le nostre 100 proposte si possono realizzare rapidamente senza pesare sui conti pubblici, con consistenti benefici per l’intero sistema economico italiano".