Oasport.it - Sei Nazioni 2025: Ruzza, Negri e Allan sugli scudi, Menoncello va oltre le statistiche

Leggi su Oasport.it

Chiuso ormai da qualche giorno il Guinness Seiè il momento di tirare le fila di un torneo che ha visto il trionfo della Francia e che ha regalato poche soddisfazioni all’Italia. Una sola vittoria, un paio di ko pesanti, una partita buttata contro l’Irlanda per gli azzurri, ma guardando alle individualità va detto che c’è più di un giocatore da salvare. Anzi, che ha fatto un torneo da ricordare.Il primo, sicuramente, è Tommaso. Il miglior giocatore del torneo 2024 è nuovamente candidato al titolo e quest’anno ha confermato di essere uno dei centri più forti al mondo. È stato il miglior azzurro come metri corsi (350) e metri guadagnati (213), confermando che palla in mano è dura fermarlo. È il terzo azzurro per placcaggi eseguiti, ma primo come trequarti, a dimostrazione che anche in difesa sa fare la differenza.