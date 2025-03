Ilfattoquotidiano.it - Sedicenne escluso dalle attività scolastiche dopo una bestemmia, la denuncia della madre: “Ghettizzato”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Unasta conducendo una battaglia contro la scuola del figlio, un 16enne iscritto a un istituto superiore in Abruzzo, e accusa l’istituto di averlo isolato e maltrattato psicologicamente. La vicenda, riportata da Il Messaggero, ha sollevato un acceso dibattito. Secondo la donna, il ragazzo sarebbe stato “aver pronunciato unain classe. “Mio figlio è statoper averto a scuola. È stato punito e, dal mese di gennaio, è stato sospesoextra”, ha dichiarato. Il provvedimento disciplinare gli avrebbe impedito di partecipare a gite, teatro esportive, lasciandolomentre i compagni proseguivano normalmente leaver cercato un confronto con i docenti e il dirigente scolastico senza ottenere niente, laha deciso di inviare un esposto al ministero dell’Istruzione e del Merito, all’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo e al dirigente dell’istituto: “Per un suo errore (turpiloquio), che ha subito riconosciuto e per il quale ha chiesto prontamente scusa, è stato sospesoextra(gite, teatro, sport) e lasciato solo in classe, mentre tutti gli altri compagni possono partecipare liberamente.