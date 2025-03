Sport.quotidiano.net - Seconda categoria, nel girone C upramontana e Le Torri pareggiano. Nel girone D Ankon Dorica cade ancora ed è terza. Arcevia si avvicina, Loreto verso la promozione

Leggi su Sport.quotidiano.net

L’attesissimo big match della 24° giornata intra Ce LeCastelplanio finisce senza vincitori e vinti e senza gol, così entrambe rimangono al comando nelC a pari punti, 48. Sia sole tre lunghezze l’Avis, in una classifica cortissima: mancano 6 partite e ci sono appena 7 punti tra le prime 7 in classifica, in teoriatutte in lotta per centrare l’unicadiretta.diretta che è invece sempre più vicina per ilnelD: la capolista vince in casa, l’perde invece malamente 3-0 in trasferta contro il Villa Musone e viene pure scavalcata al secondo posto dall’Agugliano Polverigi, che però dalla leader è a ben 8 punti. Per ilmanca poco. Giornata 24.C Risultati. Avis-Serrana 1933 2-0; Aurora Jesi-Trecastelli 1-1; Borgo Molino-Monte Roberto 1-5; Chiaravalle-Corinaldo 0-1; C-LeCastelplanio 0-0; Rosora Angeli-Monte Porzio 1-0; Senigallia Calcio-Olimpia Ostra Vetere 2-2; Terre del Lacrima-Monsano 1-2.