Lanazione.it - “Se quelle pompe fossero rimaste chiuse, sarebbero andati persi 255mila euro”. Esplosione deposito Eni, le indagini

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 19 marzo 2025 – Sedi carico delle autobotti alEni di Calenzano “come dovevano dalle ore 09 alle ore 15circa 255.000di guadagni”. È quanto ha evidenziato il procuratore Luca Tescaroli durante la conferenza stampa sugli esiti dell'indagine per il disastro avvenuto lo scorso 9 dicembre. Vigili del Fuoco effettuano i rilievi Il giorno dopo l’alcarburanti di Eni a Calenzano, Firenze, 10 dicembre 2024. ANSA/CLAUDIO GIOVANNINI Nelle ipotesi di accusa a carico di Eni, il procuratore capo di Prato rileva che “gli interventi di manutenzione, quel giorno, non potevano e non dovevano essere portati avanti in presenza del normale carico delle autocisterne”. Tra gli elementi per cui, invece, fu continuato a pompare benzina e gasolio nelle linee di carico e proseguì il flusso di camion cisterna mentre venivano fatte attività di manutenzione accanto, viene considerato dall'inchiesta anche il vantaggio economico stimato per quella giornata in queldi Calenzano.