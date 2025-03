Lanazione.it - Se ne è andato il prof Piscini, storico insegnante di lettere per generazioni di empolesi

Leggi su Lanazione.it

Empoli, 19 marzo 2025 – Il mondo della cultura è in lutto: è scomparso a 82 anni Odoardoessore di lunga carriera e noto divulgatore della storia del territorio, ’Dodi’ ha insegnato per anni italiano e latino al liceo scientifico crescendodi. Al Pontormo, loè arrivato nel ‘68 per lasciare il segno fino al 2001, andando in pensione da docente indimenticato. La città piange oggi un uomo di cultura e studioso di spessore; nato a Siena e affezionato contradaiolo dell’Aquila, si era trasferito giovanissimo a Empoli dove aveva scelto di restare per tutta la vita. E aveva scelto di impegnarsi, per la cultura della sua città adottiva. Lo aveva fatto in pieno lockdown, raccontando a puntate sui social la Divina Commedia, in un progetto che aveva proposto durante il Covid l’amministrazione comunale.