Scuolabus contestato Le mamme al sindaco | vogliamo fermate sicure

Non ci stanno ledella frazione di Pontenuovo. Non capiscono per quale motivo non possa essere messa una fermata delloin un punto sicuro di via Ugo Foscolo a Pontenuovo di Magenta, dove la sosta per il pullman è presente ed è inzza. Nella frazione boffalorese di Pontenuovo ci sono due, quella in via Buonarroti e l’altra in via Colletta. Secondo la sindaca Sabina Doniselli sono entrambe inzza. Il pulmino che effettua il trasporto scolastico fa due giri la mattina e altrettanti nel pomeriggio. La mattina il primo giro parte per i ragazzi delle scuole medie ed è seguito da quello per i bambini delle elementari. "Era stata richiesta una fermata in un punto che abbiamo valutato con molta attenzione – spiega –. Abbiamo percorso il tragitto con il nostro referente insieme alla polizia locale.