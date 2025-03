Ilrestodelcarlino.it - Scritte contro la polizia sui muri

Delleoffensivele forze dell’ordine sono apparse suidell’ex scuola Diaz in corso Matteotti, dove si trovano le bacheche comunali di Porto Recanati. Ciò ha provocato lo sdegno dei partiti di centrodestra che hanno voluto condannare il gesto, oltre ad esprimere solidarietà agli operatori di. "E’ un atto inaccettabile che nulla ha a che fare con il diritto di manifestare – commenta il coordinamento locale di Fratelli d’Italia -, e anzi rappresenta solo un gesto vandalico. Crediamo fermamente nella libertà di espressione e di manifestare. Tuttavia, questi diritti non possono mai tradursi in episodi di degrado e mancanza di rispetto per le istituzioni e per coloro che ogni giorno lavorano per il bene della comunità. Le forze dell’ordine svolgono un ruolo essenziale e devono essere sostenute, non osteggiate con atti ostili eoffensive.