Scossa di terremoto in provincia di Potenza | aumenta la paura

Lievediavvertita indiUnadiè stata registrata nel tardo pomeriggio in Basilicata, nella zona di. Il sisma, di magnitudo 2.3, si è verificato alle ore 19:13, con coordinate geografiche (lat, lon) 40.6457, 15.8562.L’evento sismico è stato rilevato dalla Sala Sismica INGV-Roma, che ha monitorato in tempo reale il movimento tellurico. Sebbene di bassa intensità, laè stata percepita in alcuni comuni vicini all’epicentro, senza però causare danni.Secondo i rilievi dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, i centri abitati situati entro un raggio di 20 km dalla zona interessata sono:VaglioBrindisi di MontagnaPignolaAl momento non si segnalano conseguenze rilevanti, ma l’evento rientra nell’ambito del costante monitoraggio sismico dell’area lucana, una delle zone italiane dove l’attenzione rimane sempre alta in tema di prevenzione sismica.