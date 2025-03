Thesocialpost.it - Scossa di terremoto in provincia di Catanzaro: la situazione

dinel Catanzarese: prosegue lo sciame sismico nella zona di TirioloProsegue lo sciame sismico nel territorio del Catanzarese, dove oggi è stata registrata una nuovadi. L’evento si è verificato alle ore 15:43, con una magnitudo 2.3.L’epicentro è stato individuato a circa 1 km a sud di Tiriolo, comune situato nella zona collinare delladi, mentre l’ipocentro è stato localizzato a una profondità di 8 km. A rilevarlo è stata la Sala Sismica INGV-Roma, che monitora costantemente l’attività tellurica sul territorio nazionale.Sebbene lasia stata di bassa intensità, si inserisce in un quadro di attività sismica che da giorni interessa l’area, mantenendo alta l’attenzione della protezione civile e delle autorità locali. Al momento non si segnalano danni a persone o strutture, ma la popolazione resta in allerta, preoccupata dalla frequenza degli eventi.