Scorte di gas sotto il 35%, i prezzi tornano a salire in Italia

Le riserve di gas negli stoccaggi sotterranei sono scese al 34,53%, registrando un calo di 11,31 punti percentuali rispetto alla media degli ultimi cinque anni nello stesso periodo. Per la prima volta in tre anni, il volume si è ridotto a circa 38 miliardi di metri cubi. Secondo i dati di Gas Infrastructure Europe (Gie), il prelievo netto – ovvero la differenza tra i volumi prelevati e quelli iniettati – ha superato i 67,5 miliardi di metri cubi dall’inizio della stagione di riscaldamento, che è partita a fine ottobre 2024. Va leggermente meglio all’; al momento è al 45,53% della sua capacità di stoccaggio gas e oltre 11 punti percentuali rispetto alla media europea.Riserve europee al minimoDopo due inverni relativamente tranquilli, l’Europa si trova improvvisamente in riserva. Secondo la tabella sempre aggiornata del Gie, restano nelleeuropee poco meno di 400 Terawattora (TWh) di gas naturale, circa 282 TWh in meno rispetto allo stesso giorno del 2024 e 230 TWhi livelli del 2023.