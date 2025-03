Cultweb.it - Scoperto in Australia serpente mutante con tre zanne: è il rettile più mortale di sempre?

Leggi su Cultweb.it

Un incredibile ritrovamento ha sorpreso gli esperti deln Reptile Park: una vipera della morte con una mutazione estremamente rara. Questa specie di, già considerata tra le più velenose al mondo, presenta solitamente due. Tuttavia, un esemplare che fa parte del programma di estrazione del veleno da oltre sette anni è stato trovato con un terzo dente velenifero, aumentando significativamente il potenziale letale del suo morso. La scoperta ha lasciato gli esperti senza parole: “È qualcosa di mai visto prima in oltre vent’anni di monitoraggio di questi serpenti“.La vipera della morte è nota per il suo morso fulmineo, considerato tra i più rapidi in assoluto. A differenza di altri serpenti velenosi, non insegue le prede, ma si mimetizza tra foglie, sabbia o ghiaia e le attende in agguato.