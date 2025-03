Abruzzo24ore.tv - Scoperta shock: 22 attività irregolari, multe salate e chiusure

Leggi su Abruzzo24ore.tv

Teramo - Controlli serrati dei Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Teramo rivelanotà diffuse in vari settori commerciali, con sanzioni eper gravi violazioni. Nell'ambito di una vasta operazione di controllo, i Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Teramo hanno ispezionato diversecommerciali, tra cui bar, minimarket, macellerie etniche,artigianali, cantieri edili e residenze per anziani. Le verifiche hanno evidenziatotà in tutte le 22sottoposte a controllo, con particolare riferimento alla sicurezza sul lavoro e alla regolarità dei contratti dei dipendenti. Durante l'operazione, sono stati individuati 73 lavoratori non in regola con le norme sul soggiorno in Italia e 5 lavoratori in nero. Cinquesono state chiuse per gravi violazioni in materia di sicurezza e per l'impiego di personale non regolare.