Panorama.it - "Sconfort Zone", in arrivo su Prime Video la serie tv con Maccio Capatonda

Leggi su Panorama.it

Ogni narratore, prima o poi, si trova di fronte al proprio "Otto e mezzo", un momento di crisi creativa in cui sembra non esserci nulla da dire. È il periodo in cui ci si stanca delle solite storie ripetute ovunque e si è costretti a fare i conti con se stessi, riflettendo su questa paralisi. Un tema che Federico Fellini ha esplorato nel suo celebre film.Ancheha attraversato questa fase e l’ha trasformata in "", la sua nuovaprodotta e distribuita dae disponibile dal 20 marzo. Continuando il percorso di auto-narrazione comica dopo i successi di Vita da Carlo e Io sono Lillo,affronta la sua crisi creativa in modo ironico e profondo. Come ha dichiarato ad Ansa, "La crisi creativa mi perseguita, è un incubo che ho e che forse è giusto che io abbia.