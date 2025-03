Tg24.sky.it - Sciopero treni mercoledì 19 marzo, giornata di disagi in tutta Italia

Quella di oggi,19, è stata unadisulle linee ferroviariene: si è infatti svolto unodeidi 8 ore che ha coinvolto il personale del Gruppo Fsi, Italo e Trenord. L’agitazione è durata dalle 9 alle 17 su scala nazionale. Era stata convocata da Fast-Confsal, Orsa Ferrovie e Ugl Ferrovieri. C'è stata anche una manifestazione a Roma in piazza di Porta Pia davanti al Ministero dei Trasporti. Inizialmente la protesta era stata proclamata anche da Usb Lavoro Privato per 24 ore, ma è stata successivamente revocata con l’intenzione di riconvocarla più avanti. Intanto un nuovodei mezzi pubblici è in calendario venerdì 21