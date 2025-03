Sciopero treni dalle 9 alle 17 disagi

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

8.20per chi si sposta in treno, a causa di unodel personale delle Ferrovie,17. L'agitazione è stata indetta da Orsa, Ugl e Fast, anche per il rinnovo del contratto, scaduto da un anno e mezzo. Lo, fa sapere Fs, "potrebbe avere impatti sulla circolazione ferroviaria e comportare cancellazioni totali e parziali di Frecce, Intercity edel Regionale ditalia". Si invitano i passeggeri a informarsi prima di recarsi in stazione.