Lapresse.it - Sciopero treni 19 marzo 2025, stop di 8 ore

E’ iniziato alle 9 lodeiindetto per oggi, 19. Si tratta di unodi 8 ore proclamato dalle Organizzazioni sindacali Ugl Ferrovieri, Slm Fast Confsal e Orsa Ferrovie. L’agitazione riguarda a livello nazionale il personale del Gruppo FS Italiane, dalle ore 9 alle ore 17, ha fatto sapere in una nota il Gruppo Fs Italiane.“Lopotrebbe avere impatti sulla circolazione ferroviaria e comportare cancellazioni totali e parziali di Frecce, Intercity edel Regionale ditalia – si legge nella nota -. Gli effetti, in termini di variazioni e ritardi, potranno verificarsi anche prima e protrarsi oltre l’orario di termine dell’agitazione sindacale.talia, tenuto conto delle possibili ripercussioni sul servizio, invita i passeggeri a informarsi prima di recarsi in stazione e, nel caso, a riprogrammare il viaggio – prosegue -.