Sciopero delle Ferrovie treni a rischio dalle 9 alle 17 | possibili ripercussioni sulla circolazione

Dalla mattina del 19 marzo è in corso lonazionale deiproclamatoorganizzazioni sindacali Uglri, Slm Fast Confsal e Orsa. La protesta, che coinvolge il personale del Gruppo FS Italiane (talia, Trenord etalia Tper) e Italo, è iniziata9 e terminerà17, conferroviaria in tutta Italia.Loè stato indetto contro il mancato rinnovo del contratto collettivo nazionale, scaduto da oltre un anno, e per chiedere migliori condizioni di lavoro. Centinaia diri di diverse imprese ferroviarie, ma anche lavoratori di altri settori, hanno manifestato al sit-in davanti al ministero dei Trasporti. “Una giornata di unione e condivisione entusiasmante che ha dato forza alla vertenza aperta in materia di diritto di” sottolineano le sigle sindacali in una nota.