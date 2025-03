Ilgiorno.it - Sciopero dei treni: giornata da bollino nero per i pendolari e disagi anche da e verso gli aeroporti

Milano, 19 marzo 2025 – Oggi nuovanera per chi si sposta in treno. A causa dellonazionale del personale Gruppo FS,talia,talia Tper e Trenord ipotrebbero subire cancellazioni o variazioniprima dell'inizio e dopo la sua conclusione. L'agitazione indetta da Orsa, Ugl e Fast potrebbe avere ripercussionisul servizio suburbano e aeroportuale. E venerdì 21 marzo altradaa Milano per via dellodi Atm:in vista per chi in città si sposta in metro, tram e bus. Orari di garanzia Per i servizi regionali sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso dinei giorni feriali dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Come sempre, iche si trovano in viaggio ainiziato arrivano comunque alla destinazione finale se è raggiungibile entro un'ora dall'inizio dell'agitazione sindacale; trascorso tale periodo, ipossono fermarsi in stazioni precedenti la destinazione finale.