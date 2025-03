Oasport.it - Sci freestyle, Horishima batte Kingsbury ai Mondiali! Laffont firma il tris nelle moguls

In Engadina (Svizzera) sono state assegnate le prime medaglie dei2025 di sci, ad aprire le danze sono state le gare di. Il giapponese Ikumahato il grande colpaccio, trionfando con l’eccezionale punteggio di 89.03 e riuscendo così are il canadese Mikael(82.68). L’icona delle gobbe, capace di conquistare gli ultimi tre titoli iridati e a caccia della quinta apoteosi a dodici anni di distanza dalla prima gioia, si è dovuto inchinare al cospetto dello scatenato asiatico, che gli aveva già dato dei dispiaceri durante l’inverno.Il 27enne nipponico è così tornato a trionfare aidopo la stoccata di Sierra Nevada del 2017, arricchendo un palmares in cui figura anche il bronzo alle Olimpiadi di Pechino 2022. Terzo posto per il sudcoreano Daeyoon Jung (81.