Sci freestyle Flora Tabanelli scatenata ai Mondiali | prima nelle qualificazioni di slopestyle!

ha illuminato la scenadelloaidi sci, in corso di svolgimento in Engadina (Svizzera). L’azzurra ha strabiliato sulle nevi elvetiche, firmando il miglior punteggio della sessione: un perentorio 77.43 ottenuto sul primo salto (24.37 per la seconda prova) per issarsi nettamente al comando con un vantaggio importante nei confronti delle più dirette avversarie.La 17enne emiliana, che ha recentemente conquistato la Coppa del Mondo park&pipe (il trofeo generale che combina i migliori sei risultati ottenuti tra halfpipe,, Big Air), ha dimostrato di essere un portento anche in questa specialità, dove nel corso dell’inverno ha conquistato un successo nel massimo circuito internazionale itinerante e ha mostrato una crescita perentoria.