Oasport.it - Sci di fondo oggi in tv, Sprint Tallinn 2025: orari, programma, streaming, startlist

Ultimi vagiti per quanto riguarda la Coppa del Mondo di sci di. A, capitale dell’Estonia, si disputa unaa tecnica libera particolare, perché cade in mezzo alla settimana ed è anche con crismi di serale. Ultime chance per molti, tra cui gli italiani (in quest’occasione in sei).Per quanto riguarda il maschile, forse siamo all’ultima vera possibilità per Federico Pellegrino di tentare un colpo di mano su Johannes Hoesflot Klaebo, apparso non proprio nella sua massima forza in quel di Oslo (ma è anche comprensibile). Per quanto riguarda le donne, attesi segnali da Federica Cassol, indubbiamente una delle due note positive dell’annata per come sono andate le cose.Ladi Coppa del Mondo di sci disi disputerà. Sarà possibile seguirla in diretta tv su RaiSport ed Eurosport 1 (fasi finali) e in direttasu RaiPlay, Discovery+, SkyGo e DAZN.