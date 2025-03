Oasport.it - Sci di fondo, Klaebo vince la Coppa del Mondo generale! Pellegrino 4° a Tallinn

Leggi su Oasport.it

L’undicesima tappa delladel2024-2025 di sci disi è disputata a, in Estonia, teatro della sprint maschile in tecnica libera: il norvegese Johannes Hoesflote conquista aritmeticamente la classifica, ma Federicoè 4°. Chiude 17° Michael Hellweger.Nei quarti di finale Federicola seconda batteria ed avanza senza particolari patemi, mentre Michael Hellweger, quarto nell’ultima serie, si classifica al 17° posto assoluto. Avanza, il quale però non può festeggiare aritmeticamente ladi specialità, visto il passaggio in semifinale di Erik Valnes.In semifinale Federicochiude la prima serie alle spalle died avanza all’ultimo atto, mentre vengono ripescati due norvegesi, il già citato Valnes ed Harald Oestberg Amundsen.