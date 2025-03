Oasport.it - Sci alpino, Lara Della Mea vince il primo gigante di Coppa Europa a Geilo

Leggi su Oasport.it

Arrivano buone notizie in casa Italia daldei due giganti di, in Norvegia, tappadi scifemminile. Sulle nevi scandinave,Mea si è imposta tra le porte larghe, rendendosi protagonista di una clamorosa seconda manche.L’azzurra, infatti, è riuscita a guadagnare nella run-2 ben 26 posizioni e a imporsi in maniera sorprendente col tempo di 1:44.27. Si trattaprima vittoria nella gara tra le porte larghe per la nostra portacolori nel circuito continentale, la terza in assoluto se si considerano anche le affermazioni tra i rapid gates.Una rimonta incredibile, dunque, di cui hanno fatto le spese le avversarie. Alle immediate spalle diMea troviamo le due svedesi Hilma Lövblom e Lisa Nyberg, distanziate di 0.25 e 0.27, con Lövblom che aveva concluso in testa la prima manche.