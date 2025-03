Schlein | Meloni oltraggia memoria Europa

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

16.35 "Giorgianon solo non ha il coraggio di difendere i valori su cui l'Unione è fondata dagli attacchi di Trump e di Musk,ma ha deciso in Aula di nascondere le divisioni del suo governondo laeuropea". Così la segretaria Pd,.No a "tentativi di riscrivere la storia"."Hatodel Manifesto di Ventotene"."Non si permetta mai più",aggiunge. Poi intervenendo all'audizione del presidente di Stellantis: l'idea di riconversione del settore auto verso Difesa è "propaganda per coprire difficoltà".