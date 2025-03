Unlimitednews.it - Schlein “Meloni commissariata dalla Lega al Consiglio europeo”

Leggi su Unlimitednews.it

ROMA (ITALPRESS) – “è fuggita di nuovo: la sua ultima apparizione qui risaliva allo scorso dicembre, si è chiusa per mesi in un silenzio imbarazzato ma nel frattempo sono successe tante cose in Italia, in Europa e nel mondo e il paese non conosce la sua opinione; conosce però quella della, che in sostanza oggi ha sostanzialmente commissariatodicendo che non ha il mandato per esprimersi domani in“. Lo sottolinea la segretaria del Pd Ellyin replica alle comunicazioni della presidente delalla Camera. “Non una parola su Paragon o su Almasri, ma la ringrazio sul silenzio relativo al modello Albania: di fatto non è più un modello, ma si parla di soluzioni innovative che però sono fallite al collaudo – aggiunge, – La rottura della tregua a Gaza è gravissima e non abbiamo sentito la sua voce condannare quest’azione dell’esercito israeliano, nè le parole di Netanyahu secondo cui il negoziato si farà sotto le bombe, nè il video di Trump che propone un resort per ricchi laddove sono stati massacrati oltre 45mila palestinesi; la miglior risposta che potrebbe dare questo governo è riconoscere pienamente lo Stato di Palestina, serve l’impegno diplomatico e politico che finora è mancatocomunità internazionale e dall’Unione europea”.