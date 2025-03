Lapresse.it - Schlein attacca Meloni: “È fuggita di nuovo, Lega l’ha commissariata”

EllyGiorgiadopo le sue dichiarazioni alla Camera. La premier infatti ha respinto il Manifesto di Ventotene – considerato uno dei testi fondanti dell’Unione europea. “Non so se questa è la vostra Europa, ma certamente non è la mia”, ha detto la presidente del Consiglio scatenando l’ira delle opposizioni. “La presidentedi, non c’è che dire. L’ultima apparizione risale allo scorso dicembre. Si è chiusa per mesi nel silenzio imbarazzato di chi non sa cosa dire o non vuole dire cosa pensa. Il Paese non conosce il suo parere ma conosce quello dellache oggi con il colMolinaripraticamente”, ha detto la segretaria del Pd intervenendo nelle dichiarazioni di voto sulle risoluzioni sulle comunicazioni della premier in vista del Consiglio europeo.