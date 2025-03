Secoloditalia.it - Scenari: se Simion vincerà in Romania, il Consiglio Europeo si sposterà a destra

Se c’è una cosa che la politica europea insegna è che le partite si giocano spesso su scacchiere più grandi di quelle che appaiono a prima vista. E la, oggi, è la casella che potrebbe cambiare l’equilibrio di potere dentro l’Unione Europea. Un dettaglio che pochi hanno notato: se Georgedovesse vincere le elezioni presidenziali del 4 maggio, il gruppo dei Conservatori e Riformisti (Ecr) si ritroverebbe con un altro leader nazionale direttamente dentro il.Il colpo strategico per Ecr (e per Meloni)Non è solo una questione di numeri, ma di dinamiche di potere. Ilè il vero tavolo delle decisioni, dove i capi di Stato e di governo trattano sulle grandi questioni dell’Unione: dall’economia alla sicurezza, passando per l’energia e la migrazione.