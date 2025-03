Anteprima24.it - Scelta la data e la location per conferire la cittadinanza a Dries Mertens

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoIl conferimento dellasarà una grande festa per celebrare il campione belga. Il Comune ha concordato assieme al giocatore ladel 6 giugno. Lasarà importante, come merita l’evento:diventerà cittadino napoletano al Maschio Angioino, proprio come è accaduto a Luciano Spalletti, cui è stata conferita l’onorificenza dopo la vittoria dello scudetto. Adesso tocca a, miglior marcatore della storia del Napoli.L'articololae laperlaproviene da Anteprima24.it.