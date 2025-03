Ilrestodelcarlino.it - Scatta l’occupazione al Liceo Minghetti

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

La coreografia è rispettata: lo striscione ‘occupato 2024-2025’ appeso alla scala antincendio nel cortile, il fantoccio del ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, accasciato sul portone deldi via Nazario Sauro e il programma di oggi (mercatino, canti anarchici, cineforum). Un’occupazione dell’istitutoin piena regola se non fosse che di occupato c’era solo il cortile. Lezioni regolari in sede e nelle due succursali. La protesta ha poi invaso il resto del palazzo storico di via Nazario Sauro nel tardo pomeriggio. Il preside Roberto Gallingani non pubblica sul sito dell’istituto nessuno stop alle lezioni di oggi. Il da farsi verrà valutato questa mattina all’ingresso del personale alle 7. Le motivazioni: si va dall’opposizione al governo Meloni, al Pcto fino alla riforma Valditara del 4+2 nei tecnici e nei professionali.