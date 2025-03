Scaricare e attivare Copilot in Windows 11 e 10 come IA del PC

Leggi su .com

Nella competizione agguerrita tra Google e OpenAI per il predominio nel campo delle intelligenze artificiali, rimane un po' sullo sfondo quello l'assistente virtuale, Microsoft, che nessuno userebbe se non fosse che è integrato in ogni PC11.Microsoftè proprio l'assistente virtuale integrato in11, grtatuito, progettato per semplificare l'interazione con il sistema operativo attraverso l'intelligenza artificiale, per offrire un'esperienza personalizzata, aiutando gli utenti a svolgere diverse attività in modo più efficiente. Insomma, almeno una prova se la merita, anche perchè in certe cose non è poi così male.LEGGI ANCHE -> Aggiungere l'IAcontatto Whatsapp o bot TelegramCos'èPer prima cosa viene da chiedersi da dove viene, su quale linguaggio è basato e quanto ha in comune con ChatGPT (visto che OpenAI è di Microsoft al 49%).