Abruzzo24ore.tv - Scandalo Ambientale: Scoperto Deposito Illegale di Fanghi in Area Protetta!

Leggi su Abruzzo24ore.tv

Chieti - La Guardia di Finanza ha sequestrato un'vincolata di 62.000 metri quadrati a Chieti, utilizzata comedi, evidenziando gravi violazioni delle normative ambientali. In data odierna, la Guardia di Finanza di Pescara ha eseguito il sequestro di un'estesaagricola di 62.000 metri quadrati situata nella provincia di Chieti. L', sottoposta a vincolo paesaggistico, era stata adibita illegalmente adi, in evidente violazione delle normative ambientali. Le indagini, avviate dalle Fiamme Gialle, hanno portato alla luce l'utilizzo improprio del terreno agricolo, trasformato in un sito di stoccaggio non autorizzato. Questo comportamento rappresenta una grave minaccia per l'ecosistema locale e per la salute pubblica, considerando la possibile contaminazione delle falde acquifere e del suolo.