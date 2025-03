Quifinanza.it - Scadenze fiscali di aprile 2025, il calendario aggiornato

Ricco ilfiscale di, con una serie di appuntamenti ordinari e straordinari che riguardano soggetti Iva, intermediari degli affitti brevi, esercenti delle pompe di benzina e molte altre categorie.è un mese importante, relativamente agli appuntamenti: si ricorda che l’ultimo giorno del mese coincide con l’ultima opportunità per i decaduti della rottamazione quater.15: registrazioni contabili e fatture differiteDiverse leche cadono il 15 di.Si parte con le registrazioni contabili, per le quali martedì 15 è l’ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrinie ricevute e per l’annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro.Il 15 scade inoltre il termine per l’emissione e l’annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute a marzo.