Ilgiorno.it - Sbaglia la manovra e precipita : base-jumper norvegese se la cava con qualche frattura

Riva del Garda, 19 marzo 2025 – Tragedia sfiorata a Riva del Garda, in provincia di Trento, a poca distanza dal confine con il Bresciano. Unquesta mattina, mercoledì 19 marzo, poco dopo le 11, difatti, ha commesso un errore in fase di atterraggio, dopo che si era lanciato dal monte Tombio. L’uomo, 41 anni, secondo una prima ricostruzione della dinamica dell’incidente, dovrebbe avereto are la vela. Questa si è piegata, provocando la caduta dello sportivo, che ha fatto un volo di circa cinque metri. Nel finire a terra ilsi è procurato alcune fratture, fortunatamente non così gravi da metterne in pericolo la vita. I testimoni dell’accaduto hanno chiamato il 112, numero unico per emergenze, che sul posto ha inviato i vigili del fuoco, gli operatori del pronto intervento e i carabinieri.